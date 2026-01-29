ua en ru
Надзвичайні події

Частина Закарпаття може залишитися без газу: хто під загрозою і чому

Закарпатська область, Четвер 29 січня 2026 21:52

Частина Закарпаття може залишитися без газу: хто під загрозою і чому Фото: тисячі людей можуть залишитись без газу через паводок (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Внаслідок танення снігу та підйому рівня води в Тисі на Закарпатті майже 5 800 людей у 17 населених пунктах можуть залишитись без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Закарпатської обласної держадміністрації у Facebook.

"Через різке танення снігу та підйом рівня води в Тисі поблизу с. Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах", - сказано у заяві.

Зокрема, йдеться про населені пункти:

  • Гетиня
  • Сасово
  • Дяково
  • Петрово
  • Бобове
  • Чепа
  • Чорнотисово
  • Дюла
  • Холмовець
  • Дівичне
  • Затисівка
  • Велика Паладь
  • Заболоття
  • Братово
  • Оклі,
  • Оклі Гедь
  • Клинове

Зазначається, що залучено всі сили та засоби для недопущення виникнення надзвичайної ситуації. Також під головуванням заступника керівника області Олександра Музиченка відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Зараз профільні служби займаються влаштуванням насипу через Тису, щоб спецтехніка мала змогу дістатися до опори. Водночас фахівці працюють над кількома інженерними рішеннями.

"Населені пункти, що опинилися під загрозою, матимуть безперебійне енергоживлення: графіки відключень для них на період робіт застосовуватися не будуть. Аби мережа витримала пікові навантаження, обленерго збільшує кількість аварійних бригад", - наголосили в обладміністрації.

Місцевих жителів закликали підготуватися до альтернативного пічного опалення та використання скрапленого газу для побутових потреб. Крім того, місцева влада та ДСНС займаються розгортанням додаткових Пунктів незламності та обігріву.

Нагадаємо, нещодавно компанія "Нафтогаз" спростувала фейк про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області. Вона заявила, що жодних обмежень газопостачання ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України не планується.

