Укриття були зачинені під час масштабної атаки: на Рівненщині будуть перевірки

На Рівненщині після скарг жителів області на недоступні укриття під час нічного обстрілу, 9 червня, вирішили провести перевірки. Поліція та рятувальники з’ясовуватимуть, чому деякі сховища були зачинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Рівненську обласну державну (військову) адміністрацію .

"Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки", - сказав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Очільник області також нагадав, що укриття мають бути відкритими під час тривоги, і закликав мешканців повідомляти про порушення до поліції або на гарячу лінію ОВА.

Водночас в Україні діє закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.