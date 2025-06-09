Укриття були зачинені під час масштабної атаки: на Рівненщині будуть перевірки
На Рівненщині після скарг жителів області на недоступні укриття під час нічного обстрілу, 9 червня, вирішили провести перевірки. Поліція та рятувальники з’ясовуватимуть, чому деякі сховища були зачинені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Рівненську обласну державну (військову) адміністрацію.
"Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки", - сказав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Очільник області також нагадав, що укриття мають бути відкритими під час тривоги, і закликав мешканців повідомляти про порушення до поліції або на гарячу лінію ОВА.
Водночас в Україні діє закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.
Обстріли Рівненщини 9 червня
Цієї ночі Рівненська область, зокрема місто Рівне, опинилися під масованим повітряним ударом. Регіон атакували ворожі дрони та ракети.
Крім того, о п’ятій ранку в місті знову пролунали вибухи - цього разу внаслідок запуску крилатих ракет.
Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що ніч була складною для всієї області.
Пізніше Коваль уточнив, що противник атакував десятками повітряних цілей. Завдяки роботі сил ППО вдалося уникнути значних руйнувань. Водночас один об’єкт цивільної інфраструктури зазнав незначних пошкоджень.
Також відомо, що внаслідок обстрілу мешканець Рівненського району отримав поранення руки та нині перебуває на лікуванні.
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