Укрытия были закрыты во время масштабной атаки: в Ровенской области будут проверки

В Ровенской области после жалоб жителей на недоступные укрытия во время ночного обстрела, 9 июня, решили провести проверки. Полиция и спасатели будут выяснять, почему некоторые убежища были закрыты.

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые хранилища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи", - сказал начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

Глава области также напомнил, что укрытия должны быть открытыми во время тревоги, и призвал жителей сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию ОВА.

В то же время в Украине действует закон, предусматривающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.