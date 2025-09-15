ua en ru
Масштабная атака парализовала ресурсы российской ЦИК, - источники

Понедельник 15 сентября 2025 11:52
Масштабная атака парализовала ресурсы российской ЦИК, - источники Фото: ресурсы российской ЦИК парализовала масштабная атака киберспециалистов ГУР (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова, Богдана Лясковская

Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года,

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников в украинской разведке, целью атаки стало блокирование онлайн-голосования на российских выборах, которые оккупационные власти проводят и на временно оккупированных территориях Украины.

Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов:

  • серверы ЦИК и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), задействованная во время онлайн-голосования на выборах городских голов и губернаторов в РФ;
  • магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";
  • серверы государственного портала цифровых услуг РФ "Госуслуги".

В результате атаки работа цифровых сервисов была временно парализована, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах в регионах РФ.

"В здании ЦИК лег интернет - идет атака" - эмоционально прокомментировала кибернападение председатель российской ЦИК Элла Панфилова.

О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре.

По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".

Фото от источников

Кибератаки против России

Недавно киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели масштабную операцию во вражеском киберпространстве, приуроченную ко Дню ГУР.

Также хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Кроме того, специалисты провели атаку на одного из крупнейших частных провайдеров интернет-услуг, обслуживающего российские силовые структуры.

