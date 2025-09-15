Масштабная атака парализовала ресурсы российской ЦИК, - источники

Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года,

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников в украинской разведке, целью атаки стало блокирование онлайн-голосования на российских выборах, которые оккупационные власти проводят и на временно оккупированных территориях Украины.

Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов:

серверы ЦИК и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), задействованная во время онлайн-голосования на выборах городских голов и губернаторов в РФ;

магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";

серверы государственного портала цифровых услуг РФ "Госуслуги".

В результате атаки работа цифровых сервисов была временно парализована, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах в регионах РФ.

"В здании ЦИК лег интернет - идет атака" - эмоционально прокомментировала кибернападение председатель российской ЦИК Элла Панфилова.

О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре.

По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".

Фото от источников