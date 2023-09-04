Масштабна атака дронів на південь Одеської області: збито 17 "Шахедів", проте є влучання

Тривалість атаки

Російські удари на південь Одеської області здійснювалися за кілька хвиль. Так, окупанти запускали групи безпілотників з акваторії Чорного моря, а також ворожі цілі рухалися вздовж кордону з Румунією.

Усього атака тривала три з половиною години.

Робота ППО

У регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони по цілях противника.

Як поінформували військові, ППО вдалося збити 17 ударних дронів, проте були і влучення.

Які наслідки

У двох територіальних громадах на півдні Одеської області внаслідок ворожої масованої атаки були пошкоджені складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.

"Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано", - зазначив голова ОВА.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту ворога немає.

"На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян", - додав очільник регіону.

Також у Силах оборони півдня показали фото із наслідками "прильотів".

Нічна атака РФ 4 вересня по Одеській області

Цієї ночі російські окупанти вкотре влаштували повітряну атаку по території України. У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет для ударів, а також - ударних дронів.

Зокрема, така небезпека зодо БПЛА оголошувалась не лише для Одеської області, а й для Херсонської.

Під атаку ворога в Одеській області потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь регіону.