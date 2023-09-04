РФ атакує південь Одеської області кількома групами "Шахедів": що відомо
Російські окупанти цієї ночі атакують південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу "Шахед", які запускає кілька хвиль. У регіоні працюють засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.
Про це 4 вересня повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ та голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Такі удари на Одещині тривають уже кілька годин. Так, про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні військові поінформували о другій годині ночі. Станом на половину шостої ранку удари продовжуються.
Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області.
Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря.
Як зазначив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворожа атака ударними дронами триває годинами. Чиновник закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях, а також дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті роботу ППО.
Чергові групи ударних БПЛА ворога були також зафіксовані у Кілійському районі - вони рухалися вздовж кордону з Румунією.
Близько п'ятої ранку у ПС заявили про нову групу дронів ворога в акваторії Чорного моря - у напрямку південних районів Одеської області.
"Рухаються тим же маршрутом, що й попередні", - зазначили військові. Крім того, повідомляється про групу ударних дронів у Кілійському районі.
"Ізмаїл - у вашому напрямку ударні БпЛА, ще дещо в Кілійському районі. Ізмаїл - перебуваєте в укриттях!" – закликали військові близько 05:20.
Тим часом у місцевих пабліках та Telegram-каналах пишуть про вибухи в Ізмаїльському районі, роботу ППО в регіоні, та повідомляють про збиті цілі противника.
Атака РФ вночі 4 вересня та удари по портах Одеської області
Цієї ночі російські загарбники вкотре влаштували повітряну атаку територією України. У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет для ударів, а також - ударних дронів.
Зокрема, така небезпека оголошувалась не лише для Одеської області, а й для Херсонської.
Нагадаємо також, що перед цим, у ніч на 3 вересня, війська РФ випустили кілька хвиль "Шахедів" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я на Одещині.
Загалом тоді окупанти випустили 25 дронів-камікадзе. Сили ППО ЗСУ збили 22 із них. Ще три дрони вдарили по одному з портів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, окупанти атакували порт Рені. Там виникла пожежа, двоє людей постраждали.
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