Небезпека ракет і дронів. У низці областей України - повітряна тривога, працює ППО

Повітряна тривога була оголошена в деяких областях України у ніч проти понеділка, 4 вересня. Є загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних дронів для атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Так, військові попередили жителів Одеської області про небезпеку ворожих безпілотників. Крім того, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях є загроза застосування противником балістичного озброєння. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району через ворожі БПЛА перебувати у безпечних місцях та не залишати укриття. "Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - наголошує чиновник. У ПС також заявили, що у Приморському зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. "Ізмаїльський район - перебуваєте в укриттях!" - йдеться в оголошенні. Карта повітряних тривог в Україні вночі 4 вересня Новина доповнюється...