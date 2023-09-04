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Небезпека ракет і дронів. У низці областей України - повітряна тривога, працює ППО

Понеділок 04 вересня 2023 02:34
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Небезпека ракет і дронів. У низці областей України - повітряна тривога, працює ППО Фото: повітряна тривога оголошена в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена в деяких областях України у ніч проти понеділка, 4 вересня. Є загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних дронів для атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Так, військові попередили жителів Одеської області про небезпеку ворожих безпілотників.

Крім того, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях є загроза застосування противником балістичного озброєння.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району через ворожі БПЛА перебувати у безпечних місцях та не залишати укриття.

"Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - наголошує чиновник.

У ПС також заявили, що у Приморському зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

"Ізмаїльський район - перебуваєте в укриттях!" - йдеться в оголошенні.

Небезпека ракет і дронів. У низці областей України - повітряна тривога, працює ППО

Карта повітряних тривог в Україні вночі 4 вересня

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