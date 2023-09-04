Масштабная атака дронов на юг Одесской области: сбито 17 "Шахедов", но есть попадания

Продолжительность атаки

Российские удары по югу Одесской области осуществлялись в несколько волн. Так, оккупанты запускали группы беспилотников с акватории Черного моря, и также вражеские цели двигались вдоль границы с Румынией.

Всего атака продолжалась три с половиной часа.

Работа ПВО

В регионе работали силы и средства противовоздушной обороны по целям противника.

Как проинформировали военные, ППО удалось сбить 17 ударных дронов, однако были и попадания.

Какие последствия

В двух территориальных общинах на юге Одесской области в результате вражеской массированной атаки біли повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

"Также из-за попадания обломков в результате ущерба возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на семь часов огонь ликвидирован", - отметил глава ОВА.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета врага нет.

"На месте продолжают работу все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления россиян", - добавил руководитель региона.

Также в Силах обороні юга показали фото с последствиями "прилетов".

Ночная атака РФ 4 сентября по Одесской области

Этой ночью российские зоккупанты в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения врагом баллистических ракет для ударов, а также - ударных дронов.

В частности, такая опасность относительно БПЛА объявлялась не только для Одесской области, но также и для Херсонской.

Под атаки врага в Одесской области попали Приморськое, Измаил и район, Килийский район - то есть юг региона.