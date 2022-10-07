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Масштаби катастрофи на ЗАЕС зачеплять багато країн, - глава Міненерго

Фото: масштаби катастрофи на ЗАЕС зачеплять багато країн (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Катастрофа на Запорізькій АЕС зачепить багато країн. Водночас можливість будь-якої ядерної катастрофи залежить лише від рівня маразму росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв'ю для LB.

"Однозначною катастрофою є і те, і те (ядерний удар та катастрофа на ЗАЕС, - ред.). Масштаби у випадку аварії на ЗАЕС можуть бути величезними. Є розрахунки, яка кількість території може бути уражена. Мова йде про багато країн. Можливість будь-якої ядерної катастрофи наразі залежить виключно від рівня маразму росіян", - заявив Галущенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Росії Володимир Путін доручив передати Запорізьку АЕС "під контроль Росії". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.

Тим часом окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".

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Запорізька АЕСРосійська Федерація