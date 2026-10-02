Масового збиття реактивних "Шахедів" протягом місяця не очікують: що кажуть експерти

Експерти називають різні строки нарощування виробництва перехоплювачів: від двох-трьох місяців до четвертого кварталу.

Три рівні прогресу

Рада зброярів виділяє три рівні прогресу: окреме збиття новим засобом, регулярні збиття різними екіпажами та масштаб, який змінює загальну статистику оборони. Перший рівень, за оцінкою асоціації, уже досягнуто, другий формується зараз, а третій залежить від "місяців".

Причини, чому за місяць ситуація не зміниться, у Раді називають такі: контракти лише підписують, екіпажі ще потрібно навчити, а перехоплювачі треба вбудувати в систему цілевказання. Жовтнева погода погіршує роботу оптичних систем наведення, а Росія вже встановлює на "Герані" засоби глушіння перехоплювачів. Реалістично, на думку Ради, у жовтні можна очікувати перших серійних поставок, успішних епізодів у різних підрозділах і відсіювання слабших рішень.

Оцінки експертів і виробників

Юрков прогнозує суттєве нарощування виробництва реактивних перехоплювачів протягом двох-трьох місяців. У ТСУ наголошують: "Але буде дуже великим успіхом, якщо ми протягом 4-го кварталу інтегруємо всі важливі елементи і налагодимо масове виробництво".

У "Влучнику 200" кажуть, що все залежить від змісту слова "прорив". Різке зникнення проблеми там називають малоймовірним, а поступове полегшення ситуації в небі – безумовним. У "Диких шершнів" нагадали, що для "Шахедів" з двигуном внутрішнього згоряння від появи ефективних перехоплювачів до знищення абсолютної більшості таких цілей минув близько року. У компанії сподіваються, що з реактивними загрозами цей шлях вдасться пройти значно швидше.

За різними офіційними оцінками, які наводить Рада зброярів, збивають 55-60% реактивних дронів, тоді як звичайних "Шахедів" - понад 90%. Про справжній прорив, на думку асоціації, свідчитиме стабільне зростання частки збитих реактивних дронів понад 60% у зведеннях Повітряних сил.