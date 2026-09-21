ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

В Україні представили дрон-перехоплювач реактивних "Шахедів": що відомо про "Зореліт v5"

15:37 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
В Україні представили дрон-перехоплювач реактивних "Шахедів": що відомо про "Зореліт v5" Фото: "Зореліт v5" ("Влучник")
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українська компанія "Влучник" представила новий дрон-перехоплювач "Зореліт v5", призначений для боротьби з реактивними ударними БпЛА. Апарат здатний розвивати швидкість до 416 км/год і перехоплювати ціль на маршруті її польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Влучник".

Технічні характеристики "Зорельота v5"

Максимальна швидкість дрона становить 416 км/год, дальність польоту на одному заряді - до 47 км. При крейсерській швидкості 200 км/год тривалість польоту складає близько 17 хвилин. Апарат розрахований на бойову частину масою 300–600 грамів.

До комплекту входять поворотний механізм камери, модуль ELRS на вибір із кількох частотних діапазонів (150 / 340 / 500 / 620 / 750 / 915 / 2.4 / Sine.Link / інше), відеопередавач VTX діапазону 4990–6100 MHz потужністю 2.5 Вт з антеною 5 dBi RHCP, а також плата ініціації з можливістю дистанційного підриву та фізичною чекою.

Які цілі зможе перехоплювати новий дрон

За даними виробника, "Зореліт v5" розрахований на перехоплення на маршруті польоту, на крейсерській швидкості цілі, таких типів БпЛА:

  • усі БпЛА-розвідники;
  • "Гербера" (крейсерська швидкість 140 км/год);
  • "Герань-2" (крейсерська швидкість 185 км/год);
  • реактивний БпЛА "Герань-3" (крейсерська швидкість 300 км/год);
  • реактивний БпЛА "Герань-4" (крейсерська швидкість 320–350 км/год).

Новий перехоплювач розроблено на базі попередньої моделі "Зореліт v4", яка вже має низку успішних бойових застосувань, прийнята на озброєння та отримала код НАТО (NSN). У конструкції нової версії використані рішення, перевірені під час бойових місій попередника.

В Україні представили дрон-перехоплювач реактивних &quot;Шахедів&quot;: що відомо про &quot;Зореліт v5&quot;

Фото: "Зореліт v5" ("Влучник")

Додаткові можливості та постачання

Дрон може додатково комплектуватися модулем віддаленого керування через інтернет - з передачею як керування, так і відео. Комплектація з позначенням "ШІ" передбачає підсвітку цілей у тепловізійну камеру для ефективнішого супроводження цілі, а також автоматичне доведення (last mile) до цілі на фінальному етапі атаки. Також заявлена автономна навігація в зону цілі на основі даних SkyMap.

Наразі "Зореліт v5" доступний для замовлення за прямими контрактами з військовими частинами. Паралельно дрон проходить процедуру кодифікації, після завершення якої стане доступним для замовлення за програмою "єБали".

Читайте також: Реактивні перехоплювачі проти реактивних дронів: чи є Україні чим відповісти на терор

Реактивні дрони-перехоплювачі поступово стають окремим напрямом розвитку української протидронової оборони. Наприкінці серпня Сили оборони отримали перший вітчизняний реактивний перехоплювач Alexa Spatium, розроблений спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони ППО Miltech
Новини
РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі
РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими