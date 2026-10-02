Массового ущерба реактивных "Шахедов" в течение месяца не ожидают: что говорят эксперты

Эксперты называют разные сроки наращивания производства перехватчиков: от двух-трех месяцев до четвертого квартала.

Три уровня прогресса

Совет оружейников выделяет три уровня прогресса: отдельный ущерб новым средством, регулярные убытки различными экипажами и масштаб, изменяющий общую статистику обороны. Первый уровень, по оценке ассоциации, уже достигнут, второй формируется сейчас, а третий зависит от "месяцев".

Причины, чему за месяц ситуация не изменится, в Раде называют следующие: контракты только подписывают, экипажи еще нужно научить, а перехватчики нужно встроить в систему целеуказания. Октябрьская погода ухудшает работу оптических систем наведения, а Россия уже устанавливает на Геране средства глушения перехватчиков. Реалистично, по мнению Совета, в октябре можно ожидать первых серийных поставок, успешных эпизодов в разных подразделениях и отсеивания более слабых решений.

Оценки экспертов и производителей

Юрков прогнозирует существенное наращивание производства реактивных перехватчиков в течение двух-трех месяцев. В ТСУ подчеркивают: "Но будет очень большим успехом, если мы в течение 4 квартала интегрируем все важные элементы и наладим массовое производство".

В "Получке 200" говорят, что все зависит от содержания слова "прорыв". Резкое исчезновение проблемы там называют маловероятным, а постепенное облегчение ситуации в небе безусловным. В "Диких шершнях" напомнили, что для "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания от появления эффективных перехватчиков до уничтожения абсолютного большинства таких целей прошел около года. В компании надеются, что с реактивными угрозами этот путь удастся пройти гораздо быстрее.

По разным официальным оценкам, которые приводит Совет оружейников, сбивают 55-60% реактивных дронов, в то время как обычных "Шахедов" - более 90%. О настоящем прорыве, по мнению ассоциации, будет свидетельствовать стабильный рост доли сбитых реактивных дронов свыше 60% в сводках Воздушных сил.