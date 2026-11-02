Масовий відтік із Binance: клієнти вивели понад 3,6 млрд доларів

Після кібератаки криптовалютна біржа Binance зіткнулася з відтоком мільярдів доларів. Найбільша активність клієнтів припала на перші години після того, як платформа знову дозволила проводити операції з виведення криптоактивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Binance у соцмережі Х .

У період із 6:00 до 15:30 за Всесвітнім координованим часом (UTC) 1 листопада різниця між обсягами виведених і внесених коштів на Binance сягнула 3,64 млрд доларів. Загалом клієнти забрали з біржі криптоактивів на 4,65 млрд доларів, тоді як нові депозити становили 1,01 млрд доларів.

Відтік відбувся після хакерського інциденту, під час якого зловмисники викрали криптовалюту на загальну суму 6,3 млрд доларів.

Масштаб виведення коштів становив близько 2,1% від усіх активів, що перебували в розпорядженні Binance. Для порівняння, відповідно до останньої доступної інформації про резерви за 28 жовтня, загальна вартість активів біржі дорівнювала приблизно 171 млрд доларів.

У Binance стверджують, що найбільший сплеск операцій із виведення криптовалюти вже минув. Надалі кількість таких транзакцій скорочувалася, а надходження нових депозитів залишалося на значному рівні.

Коли Binance відновила операції

Після інциденту біржа повертала можливість виводити кошти поступово. Процес розпочався о 6:00 UTC 1 листопада. Уже через кілька годин, о 12:36 UTC, клієнти отримали доступ до операцій у всіх 15 мережах та з активами, передбаченими початковим етапом відновлення. Робота над перевіркою інших мереж і криптовалют на той момент ще тривала.

Засновник Binance Чанпен Чжао також прокоментував поведінку клієнтів після інциденту. За його оцінкою, 98% користувачів не стали залишати платформу. Він додав, що основний обсяг коштів, які зрештою залишили біржу, було виведено невдовзі після поновлення відповідної послуги.

Circle заблокувала понад $1,1 млрд у стейблкоїнах

До протидії наслідкам атаки долучилася й Circle – компанія, яка випускає стейблкоїн USDC.

У коментарі CNBC представники емітента розповіли, що компанія задіяла механізми реагування на кіберінцидент. Разом із правоохоронцями їй вдалося заблокувати USDC на суму понад 1,1 млрд доларів, які мають зв’язок із хакерською атакою.

Про попередні результати блокування генеральний директор Circle Джеремі Аллер повідомляв ще 30 жовтня. Тоді йшлося про понад 800 млн доларів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зазнала кібератаки – хакери вивели активи на суму 6,3 млрд доларів. Binance пообіцяла самостійно покрити втрати від хакерської атаки. За інформацією компанії, користувачам уже повернули близько 95% втрачених активів.

Відомо, що Федеральне бюро розслідувань звинуватило хакерів із Північної Кореї в атаці на криптовалютну біржу Binance, що призвело до виведення з цієї платформи понад шести мільярдів доларів, а Президент США Дональд Трамп спростував заяву ФБР про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери.