Массовый отток из Binance: клиенты вывели более 3,6 млрд долларов

После кибератаки криптовалютная биржа Binance столкнулась с оттоком миллиардов долларов. Наибольшая активность клиентов пришлась на первые часы после того, как платформа снова позволила проводить операции по выводу криптоактивов.

В период с 6:00 до 15:30 по Всемирному координированному времени (UTC) 1 ноября разница между объемами выведенных и внесенных средств на Binance составила 3,64 млрд долларов. В общей сложности клиенты забрали с биржи криптоактивов на 4,65 млрд долларов, в то время как новые депозиты составляли 1,01 млрд долларов.

Отток произошел после хакерского инцидента, в ходе которого злоумышленники похитили криптовалюту на общую сумму 6,3 млрд. долларов.

Масштаб вывода средств составил около 2,1% от всех находившихся в распоряжении Binance активов. Для сравнения, согласно последней доступной информации о резервах за 28 октября, общая стоимость активов биржи равнялась примерно 171 млрд долларов.

В Binance утверждают, что самый большой всплеск операций по выводу криптовалюты уже прошел. В дальнейшем количество таких транзакций сокращалось, а поступление новых депозитов оставалось на значительном уровне.

Когда Binance возобновила операции

После инцидента биржа возвращала возможность выводить денежные средства постепенно. Процесс начался в 6:00 UTC 1 ноября. Уже через несколько часов в 12:36 UTC клиенты получили доступ к операциям во всех 15 сетях и с активами, предусмотренными начальным этапом восстановления. Работа над проверкой других сетей и криптовалют на тот момент еще продолжалась.

Основатель Binance Чанпен Чжао также прокомментировал поведение клиентов после инцидента. По его оценке, 98% пользователей не стали покидать платформу. Он добавил, что основной объем средств, в конце концов покинувших биржу, был выведен вскоре после возобновления соответствующей услуги.

Circle заблокировала более $1,1 млрд в стейблокинах

К противодействию последствиям атаки присоединилась и Circle – компания, выпускающая стэйблкоин USDC.

В комментарии CNBC представители эмитента рассказали, что компания задействовала механизмы реагирования на киберинцидент. Вместе с правоохранителями ей удалось заблокировать USDC на сумму свыше 1,1 млрд долларов, связанных с хакерской атакой.

О предварительных результатах блокировки генеральный директор Circle Джереми Аллер сообщал еще 30 октября. Тогда речь шла о более чем 800 млн долларов.

Напомним, в конце октября крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance испытала кибератаки – хакеры вывели активы на сумму 6,3 млрд долларов. Binance пообещала самостоятельно покрыть потери хакерской атаки. По информации компании, пользователям уже вернули около 95% утраченных активов.

Известно, что Федеральное бюро расследований обвинило хакеров из Северной Кореи в атаке на криптовалютную биржу Binance, что привело к выводу с этой платформы более шести миллиардов долларов, а Президент США Дональд Трамп опроверг заявление ФБР о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили.