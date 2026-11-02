ua en ru
Пн, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Массовый отток из Binance: клиенты вывели более 3,6 млрд долларов

11:22 02.11.2026 Пн
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Массовый отток из Binance: клиенты вывели более 3,6 млрд долларов Фото: пользователи Binance начали активно выводить деньги после хакерской атаки (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

После кибератаки криптовалютная биржа Binance столкнулась с оттоком миллиардов долларов. Наибольшая активность клиентов пришлась на первые часы после того, как платформа снова позволила проводить операции по выводу криптоактивов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Binance в соцсети Х.

В период с 6:00 до 15:30 по Всемирному координированному времени (UTC) 1 ноября разница между объемами выведенных и внесенных средств на Binance составила 3,64 млрд долларов. В общей сложности клиенты забрали с биржи криптоактивов на 4,65 млрд долларов, в то время как новые депозиты составляли 1,01 млрд долларов.

Отток произошел после хакерского инцидента, в ходе которого злоумышленники похитили криптовалюту на общую сумму 6,3 млрд. долларов.

Масштаб вывода средств составил около 2,1% от всех находившихся в распоряжении Binance активов. Для сравнения, согласно последней доступной информации о резервах за 28 октября, общая стоимость активов биржи равнялась примерно 171 млрд долларов.

В Binance утверждают, что самый большой всплеск операций по выводу криптовалюты уже прошел. В дальнейшем количество таких транзакций сокращалось, а поступление новых депозитов оставалось на значительном уровне.

Когда Binance возобновила операции

После инцидента биржа возвращала возможность выводить денежные средства постепенно. Процесс начался в 6:00 UTC 1 ноября. Уже через несколько часов в 12:36 UTC клиенты получили доступ к операциям во всех 15 сетях и с активами, предусмотренными начальным этапом восстановления. Работа над проверкой других сетей и криптовалют на тот момент еще продолжалась.

Основатель Binance Чанпен Чжао также прокомментировал поведение клиентов после инцидента. По его оценке, 98% пользователей не стали покидать платформу. Он добавил, что основной объем средств, в конце концов покинувших биржу, был выведен вскоре после возобновления соответствующей услуги.

Circle заблокировала более $1,1 млрд в стейблокинах

К противодействию последствиям атаки присоединилась и Circle – компания, выпускающая стэйблкоин USDC.

В комментарии CNBC представители эмитента рассказали, что компания задействовала механизмы реагирования на киберинцидент. Вместе с правоохранителями ей удалось заблокировать USDC на сумму свыше 1,1 млрд долларов, связанных с хакерской атакой.

О предварительных результатах блокировки генеральный директор Circle Джереми Аллер сообщал еще 30 октября. Тогда речь шла о более чем 800 млн долларов.

Напомним, в конце октября крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance испытала кибератаки – хакеры вывели активы на сумму 6,3 млрд долларов. Binance пообещала самостоятельно покрыть потери хакерской атаки. По информации компании, пользователям уже вернули около 95% утраченных активов.

Известно, что Федеральное бюро расследований обвинило хакеров из Северной Кореи в атаке на криптовалютную биржу Binance, что привело к выводу с этой платформы более шести миллиардов долларов, а Президент США Дональд Трамп опроверг заявление ФБР о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Биткоин Кибератака Криптоиндустрия
Новости
РФ в Олешках заметала следы и подвозила технику: Sky News показал съемку с воздуха
РФ в Олешках заметала следы и подвозила технику: Sky News показал съемку с воздуха
Аналитика
Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму