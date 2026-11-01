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ФБР звинуватила хакерів Північної Кореї у розкраданні 6 млрд доларів з Binance

00:15 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
ФБР звинуватила хакерів Північної Кореї у розкраданні 6 млрд доларів з Binance Фото: хакери провели операцію приблизно 29 жовтня (Getty Images)
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Федеральне бюро розслідувань звинуватило хакерів із Північної Кореї в атаці на криптовалютну біржу Binance, що призвело до виведення з цієї платформи понад шести мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФБР.

"Федеральне бюро розслідувань оприлюднить інформацію, яка повідомляє Корейську Народно-Демократичну Республіку про відповідальність за крадіжку віртуальних активів на суму понад 6 мільярдів доларів США з криптовалютної біржі Binance приблизно 29 жовтня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

ФБР звинувачує у зломі біржі хакерів північнокорейського угруповання "TraderTraitor".

Повідомляється, що співробітники федерального бюро спостерігали, як хакери конвертували викрадені активи переважно на блокчейн Ethereum (ETH).

"Очікується, що ці активи будуть відмиватись шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну, готуючи їх до подальших етапів відмивання", - додали в прес-службу ФБР.

У США закликали постачальників віртуальних послуг блокувати транзакції з адресами, які використовують хакери. Список відповідних адрес ФБР опублікувала на своєму сайті.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше вже писали, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зазнала кібератаки хакерів із КНДР.

Про це свідчили дані аналітичної компанії TRM Labs.

Як відомо, 29 жовтня з гарячих гаманців криптобіржі Binance хакери вивели криптовалюту на майже 3 млрд доларів . Частину коштів уже заморозили, а користувачам обіцяють повне відшкодування.

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