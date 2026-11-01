Трамп заперечив заяву ФБР про те, що Binance пограбували хакери КНДР
Президент США Дональд Трамп спростував заяву ФБР про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери. Поки що це питання вивчають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Х службі швидкого реагування Білого дому.
За словами американського лідера, США не впевнені в тому, що атака здійснювалася саме з КНДР.
"Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.
Прес-підхід проходив у маєтку президента США Мар-а-Лаго у штаті Флорида.
Хакерська атака на Binance
Напередодні Федеральне бюро розслідувань звинуватило хакерів із Північної Кореї в атаці на криптовалютну біржу Binance, що призвело до виведення з цієї платформи понад шести мільярдів доларів.
Біржу атакували 29 жовтня - із гарячих гаманців Binance спочатку вивели криптовалюту на майже 3 млрд доларів .
Варто зазначити, що про причетність хакерів Північної Корі до атаки на біржу заявляли і аналітики компанії TRM Labs , про що писали низка ЗМІ. У крадіжці активів із Binance підозрюють північнокорейське угруповання хакерів TraderTraitor.
Зараз очікується, що хакери відмиватимуть гроші за допомогою різних віртуальних платформ.