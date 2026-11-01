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Трамп заперечив заяву ФБР про те, що Binance пограбували хакери КНДР

05:47 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Трамп заперечив заяву ФБР про те, що Binance пограбували хакери КНДР Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп спростував заяву ФБР про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери. Поки що це питання вивчають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Х службі швидкого реагування Білого дому.

За словами американського лідера, США не впевнені в тому, що атака здійснювалася саме з КНДР.

"Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Прес-підхід проходив у маєтку президента США Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Хакерська атака на Binance

Напередодні Федеральне бюро розслідувань звинуватило хакерів із Північної Кореї в атаці на криптовалютну біржу Binance, що призвело до виведення з цієї платформи понад шести мільярдів доларів.

Біржу атакували 29 жовтня - із гарячих гаманців Binance спочатку вивели криптовалюту на майже 3 млрд доларів .

Варто зазначити, що про причетність хакерів Північної Корі до атаки на біржу заявляли і аналітики компанії TRM Labs , про що писали низка ЗМІ. У крадіжці активів із Binance підозрюють північнокорейське угруповання хакерів TraderTraitor.

Зараз очікується, що хакери відмиватимуть гроші за допомогою різних віртуальних платформ.

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