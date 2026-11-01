Трамп заперечив заяву ФБР про те, що Binance пограбували хакери КНДР

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Президент США Дональд Трамп спростував заяву ФБР про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери. Поки що це питання вивчають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Х службі швидкого реагування Білого дому.

За словами американського лідера, США не впевнені в тому, що атака здійснювалася саме з КНДР. "Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. Прес-підхід проходив у маєтку президента США Мар-а-Лаго у штаті Флорида.