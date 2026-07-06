ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Масові знеструмлення через обстріли та негоду: де найгірша ситуація зі світлом

17:16 06.07.2026 Пн
2 хв
Станом на зараз знеструмлення зафіксовані у семи областях України
aimg Валерій Ульяненко
Масові знеструмлення через обстріли та негоду: де найгірша ситуація зі світлом Фото: відключення світла зафіксовані у низці областей (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В понеділок, 6 липня, внаслідок російські обстріли та погіршення погоди жителі низки областей України залишилися без електропостачання.

Про те, де наразі найскладніша ситуація зі світлом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Знеструмлення через ворожі удари: світла немає внаслідок російських обстрілів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • Відсутність світла через негоду: у Сумські та у Полтавській областях через негоду без електрики залишаються тисячі абонентів.
  • Споживання електроенергії знижується: енергетики повідомили, що сьогодні споживання скоротилось на 14% порівняно з 5 липня. Причина - зниження температури повітря.

Знеструмлення через обстріли

У ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами, вдаривши по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок ворожих ударів нові знеструмлення зафіксували у шести регіонах: Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але працюють лише там, де дозволяє безпекова ситуація.

Наслідки негоди

Окрім обстрілів, на енергосистему вплинули складні погодні умови. У Сумській області через негоду повністю або частково залишилися без світла 58 населених пунктів.

Схожа ситуація склалася і на Полтавщині. Як повідомив очільник ОВА, там через негоду ввели аварійні відключення. Без електропостачання залишилися 27 населених пунктів у Лохвицькій, Гадяцькій, Зіньківській та Семенівській громадах - це близько трьох тисяч споживачів.

В обох регіонах ремонтні бригади вже лагодять пошкоджені лінії електропередачі.

Що зі споживанням електрики

Попри проблеми в мережах, загальне споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 6 липня воно було майже на 14% меншим порівняно з попереднім робочим днем.

В "Укренерго" пояснюють таку динаміку суттєвим зниженням температури повітря. Через похолодання українці значно рідше користуються кондиціонерами.

Попри це, енергетики закликають українців максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 16:00 до 23:00.

Де перевірити графіки відключень

Ситуація в енергосистемі України може змінюватися дуже швидко. За актуальними повідомленнями можна стежити на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів систем розподілу (обленерго - ред.)

Жителі Києва та Дніпропетровської області можуть перевіряти інформацію за допомогою онлайн-ресурсів компанії YASNO.

Нагадаємо, якщо раніше найбільше відключень фіксували у Сумській області, то наразі найскладніша ситуація склалася на Донеччині. Енергетична інфраструктура так регулярно пошкоджується внаслідок ворожих атак.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
В'ячеслав Негода Укренерго Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України