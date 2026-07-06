Массовые обесточивания из-за обстрелов и непогоды: где худшая ситуация со светом

В понедельник, 6 июля, в результате российских обстрелов и ухудшения погоды жители ряда областей Украины остались без электроснабжения.

О том, где сейчас самая сложная ситуация со светом - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Обесточения из-за вражеских ударов : света нет вследствие российских обстрелов в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

: света нет вследствие российских обстрелов в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Отсутствие света из-за непогоды : в Сумской и Полтавской областях из-за непогоды без электричества остаются тысячи абонентов.

: в Сумской и Полтавской областях из-за непогоды без электричества остаются тысячи абонентов. Потребление электроэнергии снижается: энергетики сообщили, что сегодня потребление сократилось на 14% по сравнению с 5 июля. Причина - понижение температуры воздуха.

Обесточения из-за обстрелов

В ночь на 6 июля российские войска совершили очередную массированную атаку дронами и ракетами, ударив по гражданской энергетической инфраструктуре.

В результате вражеских ударов новые обесточивания зафиксировали в шести регионах: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, но работают только там, где позволяет ситуация безопасности.

Последствия непогоды

Помимо обстрелов на энергосистему повлияли сложные погодные условия. В Сумской области из-за непогоды полностью или частично остались без света 58 населенных пунктов.

Похожая ситуация сложилась и в Полтавской области. Как сообщил глава ОВА, там из-за непогоды ввели аварийные отключения. Без электроснабжения осталось 27 населенных пунктов в Лохвицкой, Гадячской, Зиньковской и Семеновской громадах - это около трех тысяч потребителей.

В обоих регионах ремонтные бригады уже чинят поврежденные линии электропередачи.

Что с потреблением электричества

Несмотря на проблемы в сетях, потребление электроэнергии в Украине снижается. По состоянию на 6 июля оно было почти на 14% меньше по сравнению с предыдущим рабочим днем.

В "Укрэнерго" объясняют такую динамику существенным снижением температуры воздуха. Из-за похолодания украинцы гораздо реже пользуются кондиционерами.

Несмотря на это, энергетики призывают украинцев максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 16:00 до 23:00.

Где проверить графики отключений

Ситуация в энергосистеме Украины может меняться очень быстро. За актуальными сообщениями можно следить на сайтах и официальных страницах в соцсетях операторов систем распределения (облэнерго - ред.)

Жители Киева и Днепропетровской области могут проверять информацию с помощью онлайн-ресурсов компании YASNO.