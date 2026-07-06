ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Массовые обесточивания из-за обстрелов и непогоды: где худшая ситуация со светом

17:16 06.07.2026 Пн
2 мин
По состоянию на сейчас обесточивания зафиксированы в семи областях Украины
aimg Валерий Ульяненко
Массовые обесточивания из-за обстрелов и непогоды: где худшая ситуация со светом Фото: отключения света зафиксированы в ряде областей (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В понедельник, 6 июля, в результате российских обстрелов и ухудшения погоды жители ряда областей Украины остались без электроснабжения.

О том, где сейчас самая сложная ситуация со светом - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Обесточения из-за вражеских ударов: света нет вследствие российских обстрелов в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Отсутствие света из-за непогоды: в Сумской и Полтавской областях из-за непогоды без электричества остаются тысячи абонентов.
  • Потребление электроэнергии снижается: энергетики сообщили, что сегодня потребление сократилось на 14% по сравнению с 5 июля. Причина - понижение температуры воздуха.

Обесточения из-за обстрелов

В ночь на 6 июля российские войска совершили очередную массированную атаку дронами и ракетами, ударив по гражданской энергетической инфраструктуре.

В результате вражеских ударов новые обесточивания зафиксировали в шести регионах: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, но работают только там, где позволяет ситуация безопасности.

Последствия непогоды

Помимо обстрелов на энергосистему повлияли сложные погодные условия. В Сумской области из-за непогоды полностью или частично остались без света 58 населенных пунктов.

Похожая ситуация сложилась и в Полтавской области. Как сообщил глава ОВА, там из-за непогоды ввели аварийные отключения. Без электроснабжения осталось 27 населенных пунктов в Лохвицкой, Гадячской, Зиньковской и Семеновской громадах - это около трех тысяч потребителей.

В обоих регионах ремонтные бригады уже чинят поврежденные линии электропередачи.

Что с потреблением электричества

Несмотря на проблемы в сетях, потребление электроэнергии в Украине снижается. По состоянию на 6 июля оно было почти на 14% меньше по сравнению с предыдущим рабочим днем.

В "Укрэнерго" объясняют такую динамику существенным снижением температуры воздуха. Из-за похолодания украинцы гораздо реже пользуются кондиционерами.

Несмотря на это, энергетики призывают украинцев максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 16:00 до 23:00.

Где проверить графики отключений

Ситуация в энергосистеме Украины может меняться очень быстро. За актуальными сообщениями можно следить на сайтах и официальных страницах в соцсетях операторов систем распределения (облэнерго - ред.)

Жители Киева и Днепропетровской области могут проверять информацию с помощью онлайн-ресурсов компании YASNO.

Напомним, если раньше больше всего отключений фиксировали в Сумской области, то сейчас самая сложная ситуация сложилась в Донецкой области. Энергетическая инфраструктура так регулярно повреждается вследствие вражеских атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вячеслав Негода Укрэнерго Электроэнергия Война в Украине Отключение света
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины