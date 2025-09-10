Масові заворушення та сотні затриманих: Францію охопили масштабні протести
У Франції сьогодні, 10 вересня, почалися масштабні протести. Їх організував рух "Блокуємо все", який виступає проти бюджетної політики влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Рух "Блокуємо все", створений кілька місяців тому в соціальних мережах, ставить собі за мету "заблокувати Францію", організувавши загальний страйк на знак протесту проти нових бюджетних пропозицій колишнього прем'єр-міністра Франсуа Байру та уряду.
Лідерка протестувальників Матильда Пано заявила, що таким чином протестувальники хочуть "витіснити" президента Франції Еммануеля Макрона.
Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо зазначив, що влада мобілізувала 80 000 жандармів і поліцейських.
Учасники акції намагаються перекривати дороги і заблокувати вокзали. У паризькому регіоні рух транспорту протестувальникам паралізувати не вдалося, але в роботі окремих ліній метро і приміських поїздів є перебої.
Фото: Францію охопили протести (Getty Images)
Станом на зараз відомо, що по всій Франції правоохоронці провели 327 арештів. Тільки в Парижі було 199 арештів.
У центрі Парижа були закриті магазини та ресторани на вулицях, де йде колона демонстрантів. В одному з ресторанів спалахнула пожежа.
Повідомляється, що в Бордо демонстранти розбили вікно одного з кафе. При цьому в Нанті учасники акції підпалили сміттєві баки перед входом в одну з лікарень.
#10septembre2025 Le préfet de la région #NouvelleAquitaine Étienne GUYOT condamne les dégradations commises en marge de la manifestation à #Bordeaux pic.twitter.com/CqyoRRhuIB- Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) September 10, 2025
Новий бюджет
Нагадаємо, днями нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду Франсуа Байру.
Причиною став бюджет, який передбачав скорочення видатків наступного року одразу на на 43,8 млрд євро. Таких результатів планували досягти за рахунок заморозки індексації.
Президент Франції Еммануель Макрон уже призначив новим прем'єром колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню.