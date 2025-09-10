ua en ru
Массовые беспорядки и сотни задержанных: Францию охватили масштабные протесты

Среда 10 сентября 2025 19:09
Массовые беспорядки и сотни задержанных: Францию охватили масштабные протесты Фото: во Франции начались масштабные протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции сегодня, 10 сентября, начались масштабные протесты. Их организовало движение "Блокируем все", которое выступает против бюджетной политики властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Движение "Блокируем все", созданное несколько месяцев назад в социальных сетях, ставит своей целью "заблокировать Францию", организовав всеобщую забастовку в знак протеста против новых бюджетных предложений бывшего премьер-министра Франсуа Байру и правительства.

Лидер протестующих Матильда Пано заявила, что таким образом протестующие хотят "вытеснить" президента Франции Эммануэля Макрона.

Уходящий министр внутренних дел Брюно Ретайо отметил, что власти мобилизовали 80 000 жандармов и полицейских.

Участники акции пытаются перекрывать дороги и заблокировать вокзалы. В парижском регионе движение транспорта протестующим парализовать не удалось, но в работе отдельных линий метро и пригородных поездов есть перебои.

Фото: Францию охватили протесты (Getty Images)

По состоянию на сейчас известно, что по всей Франции правоохранители провели 327 арестов. Только в Париже было 199 арестов.

В центре Парижа были закрыты магазины и рестораны на улицах, где идет колонна демонстрантов. В одном из ресторанов вспыхнул пожар.

Сообщается, что в Бордо демонстранты разбили окно одного из кафе. При этом в Нанте участники акции подожгли мусорные баки перед входом в одну из больниц.

Новый бюджет

Напомним, на днях нижняя палата парламента Франции объявила вотум недоверия правительству Франсуа Байру.

Причиной стал бюджет, который предусматривал сокращение расходов в следующем году сразу на на 43,8 млрд евро. Таких результатов планировали достичь за счет заморозки индексации.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже назначил новым премьером бывшего министра обороны Себастьена Лекорню.

