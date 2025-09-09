ua en ru
Макрон призначив ексміністра оборони новим прем'єром Франції

Париж, Вівторок 09 вересня 2025 21:38
Макрон призначив ексміністра оборони новим прем'єром Франції Фото: Себастьєн Лекорню, прем'єр Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новим прем'єром Франції став колишній міністр оборони Себастьєн Лекорню. Відповідне рішення ухвалив президент Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Лекорню став уже п'ятим прем'єр-міністром за останні два роки. Попередні керівники уряду позбулися посади через провал спроб провести бюджети, які передбачали жорстке скорочення дефіциту - найбільшого в єврозоні.

Видання зазначає, що призначення Лекорню збіглося із загостренням політичної кризи. Опозиція - від ультраправого "Національного об'єднання" до лівої "Нескореної Франції" - категорично відкидає продовження курсу Еммануеля Макрона і вимагає дострокових парламентських виборів.

У цих умовах для затвердження бюджету на 2026 рік новому прем'єру доведеться шукати підтримку щонайменше частини опонентів або ж спробувати провести документ без голосування, ризикуючи отримати вотум недовіри.

Макрон доручив Лекорню провести консультації з парламентськими силами і представити склад нового уряду. 39-річний політик вважається одним із найнадійніших соратників президента: він залишається в команді Макрона з 2017 року, не перериваючи роботи в жодному складі кабміну.

Як пише Bloomberg, виходець із правоцентристських "Республіканців", Лекорню активно підтримує зовнішньополітичну лінію Макрона, включно з різким нарощуванням військового бюджету і підтримкою України. При цьому він відомий хорошими особистими контактами з лідером "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, що може допомогти йому в переговорах, хоча їхній результат залишається невизначеним.

Відставка уряду

Нагадаємо, вчора, 8 вересня, нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

За відповідне рішення проголосували 194 депутати з 364.

Детальніше про відставку французького уряду - в матеріалі РБК-Україна.

