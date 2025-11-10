Масові обмеження по Києву та регіонах: графіки відключень на 10 листопада

Сьогодні, 10 листопада, по Києву та більшості областей України діятимуть розширені графіки відключень світла. Обмеження триватимуть протягом доби й можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго та ДТЕК.
Сьогодні у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень, як і раніше - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Зокрема у Києві сьогодні графіки відключення світла діятимуть так, що відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно.
ДТЕК показав, як діятимуть обмеження в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях:
За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень:
Графіки обмеження потужності:
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".
Крім того, українців закликали економно споживати електроенергію, коли вона є.
Для сумчан та жителів області сьогодні також діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 10 листопада запроваджені графіки відключення світла:
За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні у Харківській області також будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Водночас для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
За командою НЕК "Укренерго", 10 листопада діятиме такий графік погодинних відключень:
"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - зауважили енергетики.
Для жителів Житомирської області сьогодні буде застосовано:
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 10.11.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
ПрАТ "Кіровоградобленерго" вкотре нагадав щодо необхідності економити електроенергію та усвідомлено її споживати.
У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни масово атакували Україну, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів. Основною метою ворога стала енергетична інфраструктура країни.
Того дня Кременчук повністю залишився без світла.
А у ПАТ "Центренерго" сьогодні поінформували, що РФ здійснила наймасованішу атаку по їх ТЕС за весь час війни. Через це їх дві ТЕС зупинилися і наразі не генерують електроенергію.
В результаті атаки в ряді регіонів були введені аварійні відключення світла, а в Києві двічі застосовувалися екстрені.
Зауважимо, що від учора в Києві для деяких черг вже тричі на день відключають світло.