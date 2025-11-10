Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, по Киеву и большинству областей Украины будут действовать расширенные графики отключений света. Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК.
Сегодня в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений, как и раньше - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В частности, в Киеве сегодня графики отключения света будут действовать так, что отсутствие электроснабжения на 30 минут может задеть почти все очереди одновременно.
ДТЭК показал, как будут действовать ограничения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях:
По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут такими:
Графики почасовых отключений:
Графики ограничения мощности:
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".
Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она есть.
Для сумчан и жителей области сегодня также будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 10 ноября введены графики отключения света:
По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня в Харьковской области также будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
В то же время для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
По команде НЭК "Укрэнерго", 10 ноября будет действовать такой график почасовых отключений:
"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - отметили энергетики.
Для жителей Житомирской области сегодня будет применен:
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 10.11.2025 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):
ЧАО "Кировоградоблэнерго" в очередной раз напомнил о необходимости экономить электроэнергию и осознанно ее потреблять.
В Николаеве также изменили график отключений электроэнергии.
В разрезе очередей предварительный прогноз выглядит так:
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне массово атаковали Украину, применяя для атак дроны и ракеты различных типов. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура страны.
В тот день Кременчуг полностью остался без света.
А в ПАО "Центрэнерго" сегодня проинформировали, что РФ осуществила самую массированную атаку по их ТЭС за все время войны. Из-за этого их две ТЭС остановились и пока не генерируют электроэнергию.
В результате атаки в ряде регионов были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применялись экстренные.
Заметим, что со вчерашнего дня в Киеве для некоторых очередей уже трижды в день отключают свет.