Массовая отмена пенсий: кому на самом деле прекратили выплаты и как их вернуть

Информация о якобы массовом прекращении пенсионных выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин.

Что предшествовало

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о массовых обращениях пенсионеров-ВПЛ из-за прекращения выплат.

По его словам, люди часто узнавали о новых требованиях уже после того, как средства не поступили на счета, что привело к очередям, панике и перегрузке отделений Пенсионного фонда.

Скольким пенсионерам приостановили выплаты

По словам Улютина, по состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров.

Это касается лиц, которые:

не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года;

не уведомили Пенсионный фонд о том, что не получают пенсию от Российской Федерации.

Части пенсионеров выплаты уже возобновили

В Минсоцполитики отметили, что с начала 2026 года части пенсионеров выплаты уже восстановили и пересчитали в январе.

Еще более 48 тысяч человек получат восстановленные пенсии в феврале.

Сейчас без подтвержденной информации остаются дела пенсионеров, у которых:

в пенсионных документах до сих пор указаны адреса на временно оккупированных территориях;

или которые выехали с ВОТ, но не сообщили о неполучении выплат от РФ.

Что нужно знать ВПЛ

В Минсоцполитики отмечают, что внутренне перемещенные лица, которые перевели получение пенсии на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить физическую идентификацию, но должны сообщить о неполучении пенсии от РФ.

Зачем нужна физическая идентификация

Министр пояснил, что физическая идентификация является общепринятой мировой практикой. В условиях войны она необходима, чтобы государство было уверено, что средства получает именно то лицо, которому назначена пенсия, в частности в рамках международных финансовых обязательств Украины.

Как восстановить пенсионные выплаты

Возобновить выплаты можно несколькими способами:

онлайн с помощью "Дія.Підпису" (через веб-портал или приложение ПФУ);

через видеоидентификацию;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в уполномоченном банке;

из-за границы - отправив документ о подтверждении пребывания в живых.

Как сообщить о неполучении пенсии от РФ

Заявление можно подать: