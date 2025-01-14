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Масований удар вглиб РФ є історичним моментом у війні, - експерт

Вівторок 14 січня 2025 16:42
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Масований удар вглиб РФ є історичним моментом у війні, - експерт
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Події, які розгорталися за останні декілька діб на території Російської Федерації мають історичне значення.

Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, це фактично перший за три роки масований удар України по воєнних об'єктах вглибині РФ із застосуванням різних засобів ураження.

"Це є дрони різних типів, а також ракети ATACMS. Ну, можливо, ще якісь там...Але основне, що реалізувався принцип закону філософії - кількість раніше чи пізніше переросте в якість. І я хотів би зазначити, що це історичний такий момент", - розповів він.

На його думку, вражені вночі на території РФ об'єкти говорять про те, що шляхом такого масштабного підходу вдалося вразити головні стратегічні цілі, які визначилися раніше.

"Це і об'єкти, які пов'язані у ворога з паливо-мастильними матеріалами, передаються структурам військ ЗС РФ. По-друге, це підприємства заводи і все що пов'язано із виробленням озброєння, техніки, боєприпасів противника. Це стратегічного рівня об'єкти. І третє те, що стосується аеродромів, місць пуску, засобів нанесення ударів по нам", - підкреслив він.

Удари по території Росії

Нагадаємо, вчора ввечері російські ЗМІ повідомляли про масштабну атаку у низці регіонів РФ. Росіяни скаржились як на удари ракет, так і на безпілотники.

Також ми писали, що Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.

Окрім цього ЗСУ завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу Росії.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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