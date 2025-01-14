Массированный удар вглубь РФ является историческим моментом в войне, - эксперт

События, которые разворачивались за последние несколько суток на территории Российской Федерации имеют историческое значение.

Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По его словам, это фактически первый за три года массированный удар Украины по военным объектам в глубине РФ с применением различных средств поражения.

"Это дроны различных типов, а также ракеты ATACMS. Ну, возможно, еще какие-то там...Но основное, что реализовался принцип закона философии - количество рано или поздно перерастет в качество. И я хотел бы отметить, что это исторический такой момент", - рассказал он.

По его мнению, пораженные ночью на территории РФ объекты говорят о том, что путем такого масштабного подхода удалось поразить главные стратегические цели, которые определились ранее.

"Это и объекты, которые связаны у врага с горюче-смазочными материалами, передаются структурам войск ВС РФ. Во-вторых, это предприятия заводы и все что связано с выработкой вооружения, техники, боеприпасов противника. Это стратегического уровня объекты. И третье то, что касается аэродромов, мест пуска, средств нанесения ударов по нам", - подчеркнул он.

Удары по территории России

Напомним, вчера вечером российские СМИ сообщали о масштабной атаке в ряде регионов РФ. Россияне жаловались как на удары ракет, так и на беспилотники.

Также мы писали, что Силы обороны Украины повторно поразили инфраструктуру российского военного аэродрома "Энгельс-2". Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.