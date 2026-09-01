Масований удар по Україні: сили ППО збили балістику, "Калібри" та майже 200 дронів

Уночі проти 1 вересня Росія завдала по Україні масованого удару ракетами різних типів і сотнями дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 вересня (з 18:00 31 серпня) ворог бив по Україні одразу кількома видами озброєння.
Зафіксовано застосування:
Головними напрямками удару стали Одещина та Київщина.
Станом на 08:30 захисники неба збили або подавили 199 цілей:
Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще у 10 місцях впали уламки збитих цілей.
Частина ворожих ракет не досягла своєї цілі.
Атака триває, у небі України є ворожі дрони.
Найбільше від нічного удару постраждали Київ, Київська та Одеська області.
Нагадаємо, вночі росіяни балістикою прицільно вдарили по залізничному депо в Києві та інших об'єктах "Укрзалізниці".
Загинули семеро людей, шестеро з них - працівники компанії, ще один колега потрапив до лікарні.
Тим часом, за даними ДСНС, унаслідок атаки на столицю наслідки зафіксували одразу в п'яти районах.
Загинули восьмеро киян, ще семеро дістали поранення, серед них троє дітей.
Як повідомляло РБК-Україна, ракети та дрони також били по Борисполю та Одеській області.
У Борисполі загинули четверо людей, а в Одеській області постраждала цивільна інфраструктура.