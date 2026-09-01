Массированный удар по Украине: силы ПВО сбили баллистику, "Калибры" и почти 200 дронов

Чем атаковала Россия

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 сентября (с 18.00 31 августа) враг бил по Украине сразу несколькими видами вооружения.

Зафиксировано применение:

баллистических ракет "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельных ракет Циркон - из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей;

крылатых ракет морского базирования "Калибр" - из района Новороссийска;

противорадиолокационных ракет Х-31П - из воздушного пространства над Черным морем;

ракет S8000 Бандероль - из Брянщины и над Азовским морем;

218 ударных дронов типа Shahed, почти треть из них реактивны, и дронов-имитаторов Пародия - по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России, а также из временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Главными направлениями удара стали Одесская и Киевская.

Фото: как отработала ПВО по вражеским дронам (https://t.me/kpszsu/75719)

Сколько целей сбила противовоздушная оборона

По состоянию на 08:30 защитники неба сбили или подавили 199 целей:

5 баллистических ракет "Искандер-М", KN-23 и С-400;

2 ракеты S8000 "Бандероль";

5 крылатых ракет "Калибр";

187 дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Ракеты и дроны попали на 28 локациях, еще в 10 местах упали обломки сбитых целей.

Часть вражеских ракет не достигла своей цели.

Атака продолжается, в небе Украины есть вражеские дроны.

Что известно о последствиях в Киеве и области

Больше всего от ночного удара пострадали Киев, Киевская и Одесская области.

Напомним, ночью россияне баллистики прицельно ударили по железнодорожному депо в Киеве и других объектах "Укрзализныци".

Погибли семь человек, шесть из них - работники компании, еще один коллега попал в больницу.

Между тем, по данным ГСЧС, в результате атаки на столицу последствия зафиксировали сразу в пяти районах.