Массированный удар по Украине: силы ПВО сбили баллистику, "Калибры" и почти 200 дронов

Ночью против 1 сентября Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами разных типов и сотнями дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
По данным Воздушных сил, в ночь на 1 сентября (с 18.00 31 августа) враг бил по Украине сразу несколькими видами вооружения.
Зафиксировано применение:
Главными направлениями удара стали Одесская и Киевская.
По состоянию на 08:30 защитники неба сбили или подавили 199 целей:
Ракеты и дроны попали на 28 локациях, еще в 10 местах упали обломки сбитых целей.
Часть вражеских ракет не достигла своей цели.
Атака продолжается, в небе Украины есть вражеские дроны.
Больше всего от ночного удара пострадали Киев, Киевская и Одесская области.
Напомним, ночью россияне баллистики прицельно ударили по железнодорожному депо в Киеве и других объектах "Укрзализныци".
Погибли семь человек, шесть из них - работники компании, еще один коллега попал в больницу.
Между тем, по данным ГСЧС, в результате атаки на столицу последствия зафиксировали сразу в пяти районах.
Погибли восемь киевлян, еще семь получили ранения, среди них трое детей.
Как сообщало РБК-Украина, ракеты и дроны также били по Борисполю и Одесской области.
В Борисполе погибли четыре человека, а в Одесской области пострадала гражданская инфраструктура.