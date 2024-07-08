Масований удар по Україні. В "Динамо" зробили заяву

"Черговий злочин проти нашого народу з боку російських терористів. Сьогодні вранці були обстріляні українські міста, що призвело до жертв та руйнувань. Після вибуху однієї з ракет значних руйнувань зазнали корпуси дитячої лікарні Охматдит. Для нас це особливий біль. ФК "Динамо" та Фонд братів Суркіс системно допомагають цій лікарні та її маленьким пацієнтам. Бачити кров та сльози дітей це просто нестерпно", - заявили в клубі.

ФК "Динамо" також закликало світову спільноту покарати злочинців та посилити військову та гуманітарну підтримку України.

"Наша держава потребує допомоги у боротьбі. "Динамо" також готує допомогу Охматдиту, ми продовжуємо реалізацію відповідних гуманітарних проєктів", - додали в повідомленні.

Ракетний удар РФ по "Охматдиту"

Вранці понеділка, 8 липня, Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки ворога загинули дві людини. Вже відомо про понад 50 поранених. Більшість із них - лікарі.

Детальніше про наслідки ракетного удару РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

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