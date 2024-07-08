Розбір завалів продовжується. Що відомо про наслідки удару по Києву
У Києві рятувальники разом з місцевими жителями продовжують розбирати завали зруйнованих будівель, зокрема лікарні "Охматдит". Відомо про велику кількість поранених та загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської міської військової адміністрації Віталія Попка.
Зміст:
- Скільки всього постраждалих та загиблих
- Шевченківський район
- Солом'янський район
- Голосіївський район
- Дніпровський район
- Дарницький район
- Деснянський район
- Святошинський район
Скільки всього постраждалих та загиблих
За словами Попка, станом на зараз відомо про 22 загиблих внаслідок ракетного удару росіян. Серед них - двоє дітей.
Також в результаті атаки поранення отримали 82 особи.
Пошкодження через російський удар зафіксовано у семи районах міста.
Шевченківський район
У Шевченківському районі зруйновано два корпуси дитячої лікарні "Охматдит" площею близько 400 квадратних метрів. Двоє людей загинули, одна з них - лікар. Ще 10 - отримали поранення.
При цьому пошкоджено декілька інших корпусів. Розбір завалів продовжується.
На іншій локації повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, решту - пошкоджено.
Пошкоджено промисловий об'єкт, там загинула одна людина та троє постраждали. Роботи з розбору завалів все ще продовжуються.
Солом'янський район
У Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнування на двох поверхах площею 1500 квадратних кілометрів. Загинуло семеро людей, а постраждали - дев'ять.
Триває розбір завалів та пошук людей.
Голосіївський район
У Голосіївському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку. Була пожежа. Також поряд пошкоджено дошкільний навчальний заклад.
При цьому пошкоджено гаражі, 10 автомобілів загорілися.
Дніпровський район
У Дніпровському районі часткове руйнування чотириповерхівки, де знаходиться медичний центр. Загинули вісім людей, ще четверо - отримали поранення. Розбір завалів продовжується.
Дарницький район
У Дарницькому районі пошкоджено приватний дім. Поранено одну людину.
Також в іншій локації пошкоджено приміщення аптеки.
Через удар почалася пожежа, яку вже ліквідували. Загинули троє людей, двоє з яких - діти. 18 - отримали поранення. Ще семеро людей вдалося врятувати.
Деснянський район
У Деснянському районі була пожежа у двоповерховому приватному будинку, її загасили.
Святошинський район
У Святошинському районі пожежа виникла у промисловій будівлі, її ліквідували на площі 40 квадратних метрів.
Пошкоджено приватні будинки та будівлю професійного економічного коледжу.
Ракетний удар по Києву
Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Києві було чути гучні вибухи - росіяни атакували столицю ракетами. Одна з них вдарила по дитячій лікарні "Охматдит".
Більш детально про те, яку мету мали росіяни, - у матеріалі РБК-Україна.
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