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Массированный удар по Украине. В "Динамо" сделали заявление

Фото: в ФК "Динамо" отреагировали на массированный удар по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

ФК "Динамо" (Киев) отреагировало на массированный удар по Украине, который Россия нанесла в понедельник, 8 июля. В частности, в клубе призвали мировое сообщество наказать преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

"Очередное преступление против нашего народа со стороны российских террористов. Сегодня утром были обстреляны украинские города, что привело к жертвам и разрушениям. После взрыва одной из ракет значительные разрушения получили корпуса детской больницы Охматдет. Для нас это особая боль. ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркис системно помогают этой больнице и ее маленьким пациентам.

ФК "Динамо" также призвало мировое сообщество наказать преступников и усилить военную и гуманитарную поддержку Украины.

"Наше государство нуждается в помощи в борьбе. "Динамо" также готовит помощь Охматдету, мы продолжаем реализацию соответствующих гуманитарных проектов", - добавили в сообщении.

Ракетный удар РФ по "Охматдету"

Утром понедельника, 8 июля, Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки врага погибли два человека. Уже известно о более 50 раненых . Большинство из них – врачи.

Детальнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина .

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Динамообстріл Києва