Масований удар РФ по енергетиці: у Харкові не працює метро, є перебої з водою

Фото: у Харкові після удару РФ не працює метро, є перебої з водою (facebook.com/DSNSODE)

Російські війська вночі атакували передмістя Харкова. В результаті обстрілу у місті є перебої зі світлом та водою, не працює метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Сьогодні ворог знову бив по нашій енергетиці. У Харкові – відчутний дефіцит електроенергії. "Укренерго" змушене вводити аварійні відключення", - заявив Терехов. За його словами, через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо. "Метро - працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем", - додав мер Харкова. Він також зазначив, що у Харкові діє 101 Пункт незламності. Там є тепло, світло і гарячий чай.