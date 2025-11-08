ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Массированный удар РФ по энергетике: в Харькове не работает метро, есть перебои с водой

Суббота 08 ноября 2025 08:46
UA EN RU
Массированный удар РФ по энергетике: в Харькове не работает метро, есть перебои с водой Фото: в Харькове после удара РФ не работает метро, есть перебои с водой (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали пригород Харькова. В результате обстрела в городе есть перебои со светом и водой, не работает метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Сегодня враг снова бил по нашей энергетике. В Харькове - ощутимый дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения", - заявил Терехов.

По его словам, из-за недостатка напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Но коммунальные службы делают все, чтобы восстанавливать подачу сразу, как только это возможно.

"Метро - работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами. Город держит ситуацию под контролем", - добавил мэр Харькова.

Он также отметил, что в Харькове действует 101 Пункт несокрушимости. Там есть тепло, свет и горячий чай.

Комбинированный удар по Украине 8 ноября

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщали, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

Так, после ударов по энергетике Кременчуг и Горишние Плавни Полтавской области полностью остались без электроснабжения.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Также разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

В течение целой ночи россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метро Харьков Вторжение России в Украину
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины