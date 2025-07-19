Масований удар по Павлограду: у ОВА показали свіжі фото наслідків ворожого обстрілу

Росіяни сьогодні вночі і зранку, 19 липня, масована обстріляла ракетами та дронами Павлоград Дніпропетровської області. В результаті пошкоджено 9 багатоповерхівок, а також навчальний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У мешканців будинків приймають заяви про потрощене майно. Видають будівельні матеріали для швидкого ремонту. Працюють поліція та благодійники. Компенсацію за побите можна отримати і від держави. Для цього потрібно подати заявку на участь у програмі "єВідновлення", - додав керівник ОВА.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, у місті ліквідовують наслідки ворожого терору, усюди, де потрібно, працюють відповідні служби.

"За уточненою інформацією, через масовану атаку в Павлограді пошкоджені 9 багатоповерхівок, приватна оселя, навчальний заклад", - зазначив Лисак.

Удар росіян по Україні 19 липня

Сьогодні вночі, 19 липня, Росія атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Так, вночі в Києві внаслідок атаки дронів уламок дрона впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

Але наймасованіша атака прийшлась на Павлоград. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що місто пережило наймасовішу атаку з початку війни.

"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - повідомив Лисак.

За його словами, через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

Також російського удару зазнала Одеса. Унаслідок атаки росіян у багатоповерховому будинку загорілися кілька поверхів. Одна жінка загинула, кілька людей дістали поранення.

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