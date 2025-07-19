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Массированный удар по Павлограду: в ОВА показали свежие фото последствий вражеского обстрела

Суббота 19 июля 2025 15:12
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Массированный удар по Павлограду: в ОВА показали свежие фото последствий вражеского обстрела Фото: массированный удар по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью и утром, 19 июля, массированная обстреляла ракетами и дронами Павлоград Днепропетровской области. В результате повреждены 9 многоэтажек, а также учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"По уточненной информации, из-за массированной атаки в Павлограде повреждены 9 многоэтажек, частный дом, учебное заведение", - отметил Лысак.

По словам руководителя Днепропетровской ОГА, в городе ликвидируют последствия вражеского террора, всюду, где нужно, работают соответствующие службы.

"У жителей домов принимают заявления о разбитом имуществе. Выдают строительные материалы для быстрого ремонта. Работают полиция и благотворители. Компенсацию за побитое можно получить и от государства. Для этого нужно подать заявку на участие в программе "еВідновлення", - добавил руководитель ОВА.

Удар россиян по Украине 19 июля

Сегодня ночью, 19 июля, Россия атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Так, ночью в Киеве в результате атаки дронов обломок дрона упал на жилой дом в Дарницком районе.

Но самая массированная атака пришлась на Павлоград. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что город пережил самую массовую атаку с начала войны.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массовая атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за российских ударов вспыхнули пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

Также российскому удару подверглась Одесса. В результате атаки россиян в многоэтажном доме загорелись несколько этажей. Одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

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