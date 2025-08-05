Масований удар по Лозовій: Росія використала понад 30 дронів (фото)

Удар по Лозовій 5 серпня

Росіяни сьогодні вночі, 5 серпня, били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що цієї ночі російська армія здійснила наймасованішу атаку на місто.

Внаслідок удару було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без поранених.

Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.