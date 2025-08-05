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Масований удар по Лозовій: Росія використала понад 30 дронів (фото)

Фото: наслідки російської атаки на Лозову Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ірина Глухова

Уночі 5 серпня російська армія масовано атакувала місто Лозова Харківської області. Окупанти використали понад 30 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 5 серпня російські війська завдали масованого удару по місту Лозова Харківської області. Атака тривала з 2:30 до 3:00.

В прокуратурі зазначили, що окупанти застосували понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2"/ "Шахед". Унаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки та енергетичний об’єкт. У місті спалахнули пожежі.

"Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих - 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, інформація уточнюється.

 

Фото: наслідки російської атаки на Лозову Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Удар по Лозовій 5 серпня

Росіяни сьогодні вночі, 5 серпня, били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що цієї ночі російська армія здійснила наймасованішу атаку на місто.

Внаслідок удару було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без поранених.

Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.

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