Массированный удар по Лозовой: Россия использовала более 30 дронов (фото)

По данным следствия, 5 августа российские войска нанесли массированный удар по городу Лозовая Харьковской области. Атака продолжалась с 2:30 до 3:00.

В прокуратуре отметили, что оккупанты применили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2"/"Шахед". В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома и энергетический объект. В городе вспыхнули пожары.

"Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших - 13-летняя девочка и 14-летний парень", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела, информация уточняется.

Фото: последствия российской атаки на Лозовую Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)