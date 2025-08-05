Массированный удар по Лозовой: Россия использовала более 30 дронов (фото)

Ночью 5 августа российская армия массированно атаковала город Лозовая Харьковской области. Оккупанты использовали более 30 ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 5 августа российские войска нанесли массированный удар по городу Лозовая Харьковской области. Атака продолжалась с 2:30 до 3:00.
В прокуратуре отметили, что оккупанты применили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2"/"Шахед". В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома и энергетический объект. В городе вспыхнули пожары.
"Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших - 13-летняя девочка и 14-летний парень", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела, информация уточняется.
Фото: последствия российской атаки на Лозовую Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Россияне сегодня ночью, 5 августа, били по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях. Основным вектором атаки ударных дронов россиян стала Лозовая Харьковской области.
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что этой ночью российская армия осуществила массированную атаку на город.
В результате удара был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без раненых.
Также из-за обстрела часть поездов курсирует с задержками.