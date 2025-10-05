Масований удар по енергетиці. Зеленський дав важливе доручення по всіх регіонах

"Доручив бути в регіонах - перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що наразі в областях, які цього потребують, працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальники. Він також подякував залученим рятувальникам ДСНС і Національній поліції.

"Важливо, що бізнеси також допомагають. І це потрібно - щоб громади і вся держава були підтримані нашими підприємцями", - зауважив український лідер.

Зеленський повідомив, що сьогодні, 5 жовтня, провів наради з українським прем'єром, керівником "Нафтогазу" та усіма, хто потрібен для допомогти людям і прискорення відновлювальних робіт.