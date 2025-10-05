Масований удар по енергетиці. Зеленський дав важливе доручення по всіх регіонах

В кожному регіоні, який постраждав він нічного масованого удару РФ, триває перевірка правдивості звітів. Крім того, вивчається, що зараз реально потрібно громадам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Доручив бути в регіонах - перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що наразі в областях, які цього потребують, працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальники. Він також подякував залученим рятувальникам ДСНС і Національній поліції.
"Важливо, що бізнеси також допомагають. І це потрібно - щоб громади і вся держава були підтримані нашими підприємцями", - зауважив український лідер.
Зеленський повідомив, що сьогодні, 5 жовтня, провів наради з українським прем'єром, керівником "Нафтогазу" та усіма, хто потрібен для допомогти людям і прискорення відновлювальних робіт.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 5 жовтня, країна-агресорка здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. РФ застосувала безпілотники, крилаті ракети та "Кинджали".
Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря. Також під обстріл потрапило й Запоріжжя, де через атаку без світла залишились десятки тисяч людей.
Через пошкодження ліній електропередач без світла залишилась і частина Черкащини. На Івано-Франківщині російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".
Детально про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні у ніч на неділю, 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.