Массированный удар по энергетике. Зеленский дал важное поручение по всем регионам

В каждом регионе, который пострадал он ночного массированного удара РФ, продолжается проверка правдивости отчетов. Кроме того, изучается, что сейчас реально нужно громадам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Поручил быть в регионах - проверить, что реально нужно громадам, и проверить правдивость каждого отчета из областей", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что сейчас в областях, которые в этом нуждаются, работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальщики. Он также поблагодарил привлеченных спасателей ГСЧС и Национальной полиции.
"Важно, что бизнесы также помогают. И это нужно - чтобы громады и все государство были поддержаны нашими предпринимателями", - отметил украинский лидер.
Зеленский сообщил, что сегодня, 5 октября, провел совещания с украинским премьером, руководителем "Нафтогаза" и всеми, кто нужен для помощи людям и ускорения восстановительных работ.
Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября, страна-агрессор осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. РФ применила беспилотники, крылатые ракеты и "Кинжалы".
Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря. Также под обстрел попало и Запорожье, где из-за атаки без света остались десятки тысяч людей.
Из-за повреждения линий электропередач без света осталась и часть Черкасской области. В Ивано-Франковской области российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".
Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на воскресенье, 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.