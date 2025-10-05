Массированный удар по энергетике. Зеленский дал важное поручение по всем регионам

"Поручил быть в регионах - проверить, что реально нужно громадам, и проверить правдивость каждого отчета из областей", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сейчас в областях, которые в этом нуждаются, работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальщики. Он также поблагодарил привлеченных спасателей ГСЧС и Национальной полиции.

"Важно, что бизнесы также помогают. И это нужно - чтобы громады и все государство были поддержаны нашими предпринимателями", - отметил украинский лидер.

Зеленский сообщил, что сегодня, 5 октября, провел совещания с украинским премьером, руководителем "Нафтогаза" и всеми, кто нужен для помощи людям и ускорения восстановительных работ.