Масований російський удар знеструмив 14 500 родин в Одеській області

"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що при цьому близько 14 500 родин у Одеській області залишаються без електрики.

"Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень", - додали у компанії.