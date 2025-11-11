Масований російський удар знеструмив 14 500 родин в Одеській області

Після масованої дронової атаки на Одеську область без світла залишилось понад 14 тисяч родин. Частині абонентів енергетики вже відновили електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", - зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що при цьому близько 14 500 родин у Одеській області залишаються без електрики.
"Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень", - додали у компанії.
У ніч на вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.
За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільних енергетичних та транспортних об’єктів. За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.
На кількох енергетичних підприємствах виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівлях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія у ніч на 11 листопада запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.
Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 53 ворожі дрони, зокрема типів "Шахед" і "Герань". Водночас 59 ударних безпілотників влучили по 18 локаціях, а уламки збитих дронів зафіксовані ще в одному місці.