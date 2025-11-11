Массированный российский удар обесточил 14 500 семей в Одесской области

После массированной дроновой атаки на Одесскую область без света осталось более 14 тысяч семей. Части абонентов энергетики уже восстановили электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"Нам удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", - отметили в ДТЭК.
Сообщается, что при этом около 14 500 семей в Одесской области остаются без электричества.
"После разрешения от военных и спасателей сможем осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений", - добавили в компании.
В ночь на вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Целью были объекты инфраструктуры Одесской области.
По данным ОВА, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданских энергетических и транспортных объектов. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
На нескольких энергетических предприятиях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в депо "Укрзализныци" и административных зданиях.
По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия в ночь на 11 ноября запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 53 вражеских дрона, в том числе типов "Шахед" и "Герань". В то же время 59 ударных беспилотников попали по 18 локациям, а обломки сбитых дронов зафиксированы еще в одном месте.