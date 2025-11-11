RU

Экономика

Массированный российский удар обесточил 14 500 семей в Одесской области

Фото: российский удар обесточил 14 500 семей в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После массированной дроновой атаки на Одесскую область без света осталось более 14 тысяч семей. Части абонентов энергетики уже восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Нам удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что при этом около 14 500 семей в Одесской области остаются без электричества.

"После разрешения от военных и спасателей сможем осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений", - добавили в компании.

 

Удары россиян по Одесской области

В ночь на вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Целью были объекты инфраструктуры Одесской области.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданских энергетических и транспортных объектов. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

На нескольких энергетических предприятиях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в депо "Укрзализныци" и административных зданиях.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия в ночь на 11 ноября запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 53 вражеских дрона, в том числе типов "Шахед" и "Герань". В то же время 59 ударных беспилотников попали по 18 локациям, а обломки сбитых дронов зафиксированы еще в одном месте.

ОдессаДТЭКЭлектроэнергия