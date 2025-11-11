Массированный российский удар обесточил 14 500 семей в Одесской области

"Нам удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что при этом около 14 500 семей в Одесской области остаются без электричества.

"После разрешения от военных и спасателей сможем осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений", - добавили в компании.