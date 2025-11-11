ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Масований російський удар знеструмив 14 500 родин в Одеській області

Вівторок 11 листопада 2025 10:09
UA EN RU
Масований російський удар знеструмив 14 500 родин в Одеській області Фото: російський удар знеструмив 14 500 родин в Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Після масованої дронової атаки на Одеську область без світла залишилось понад 14 тисяч родин. Частині абонентів енергетики вже відновили електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що при цьому близько 14 500 родин у Одеській області залишаються без електрики.

"Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень", - додали у компанії.

Удари росіян по Одещині

У ніч на вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільних енергетичних та транспортних об’єктів. За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

На кількох енергетичних підприємствах виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівлях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія у ніч на 11 листопада запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.

Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 53 ворожі дрони, зокрема типів "Шахед" і "Герань". Водночас 59 ударних безпілотників влучили по 18 локаціях, а уламки збитих дронів зафіксовані ще в одному місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ДТЕК Електроенергія
Новини
РФ знову атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об’єкти та депо "Укрзалізниці"
РФ знову атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об’єкти та депо "Укрзалізниці"
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа