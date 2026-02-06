ua en ru
Масований ракетний удар по Кіровоградщині: розкриті перші наслідки

П'ятниця 06 лютого 2026 12:57
Масований ракетний удар по Кіровоградщині: розкриті перші наслідки Фото: війська РФ атакували Кіровоградську область дронами та ракетами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі та зранку атакували Кіровоградську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджені ЛЕП, а також приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"З ночі Кіровоградщина - під ворожими обстрілами. Російський агресор здійснив масовану атаку, застосувавши ракети та ударні дрони", - зазначив Райкович.

За словами глави Кіровоградської ОВА, в одній з громад Олександрійського району пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач.

"До відновлення приступили аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання", - додав він.

Також зазначається, що в результаті ворожого обстрілу у Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю.

Варто зазначити, що сьогодні зранку, 6 січня, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у бік Кропивницького ворог запустив дві аеробалістичні ракети "Кинджал", а також керовані ракети. Окрім того, у бік обласного центру летіло кілька груп ударних дронів з різних напрямків.

Удари РФ по Кіровоградщині

Війська РФ регулярно атакують різні громади Кіровоградської області, використовуючи ударні дрони та ракети різних типів.

Так, 24 жовтня ворог вдарив по одній з громад області. Під ударом була критична інфраструктура. В результаті обстрілу без світла залишились 19 населених пунктів.

Окрім того, раніше російські ракети та дрони атакували Кіровоградську область, внаслідок обстрілів 27 населених пунктів залишились без електрики.

