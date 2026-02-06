Массированный ракетный удар по Кировоградщине: раскрыты первые последствия
Российские войска ночью и утром атаковали Кировоградскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены ЛЭП, а также частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.
"С ночи Кировоградщина - под вражескими обстрелами. Российский агрессор совершил массированную атаку, применив ракеты и ударные дроны", - отметил Райкович.
По словам главы Кировоградской ОГА, в одной из громад Александрийского района повреждены жилые дома и линии электропередач.
"К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение", - добавил он.
Также отмечается, что в результате вражеского обстрела в Кропивницком районе повреждено складское здание.
Стоит отметить, что сегодня утром, 6 января, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в сторону Кропивницкого враг запустил две аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также управляемые ракеты. Кроме того, в сторону областного центра летело несколько групп ударных дронов с разных направлений.
Удары РФ по Кировоградщине
Войска РФ регулярно атакуют различные общины Кировоградской области, используя ударные дроны и ракеты различных типов.
Так, 24 октября враг ударил по одной из общин области. Под ударом была критическая инфраструктура. В результате обстрела без света остались 19 населенных пунктов.
Кроме того, ранее российские ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область, в результате обстрелов 27 населенных пунктов остались без электричества.