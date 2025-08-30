Масований обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих продовжує зростати

"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", - повідомила вона.

За її словами, роботи з ліквідації продовжуються, комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.

Відзначимо, що кількома годинами раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб. У більшості з них осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.