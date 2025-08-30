Массированный обстрел Запорожья: количество пострадавших продолжает расти

"По состоянию на сейчас уже 34 пострадавших в результате массированной атаки", - сообщила она.

По ее словам, работы по ликвидации продолжаются, коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.

Отметим, что несколькими часами ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 30 человек. У большинства из них осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс.