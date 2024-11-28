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Массированный обстрел по Украине: оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза"

Украина, Четверг 28 ноября 2024 13:40
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Массированный обстрел по Украине: оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза" Фото: оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза" во время массированной атаки по Украине 28 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия массировано ударила по Украине дронами и ракетами 28 ноября. В частности, были атакованы объекты "Нафтогаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

"Сегодня утром (28 ноября, - ред) враг раз атаковал объекты "Группы Нафтогаз", - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

"Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", - отметили в компании.

Массированный обстрел РФ по Украине

Российские войска обстреляли Украину 28 ноября, применив почти 200 ракет и дронов. ПВО сбила большую часть из них. Этот удар стал вторым массированным за ноябрь и одиннадцатым за 2024 год.

Главной мишенью для удара стали объекты энергетики по всей Украине. В частности, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами.

Из-за обстрела энергообъектов пришлось вводить аварийные отключения света. На данный момент они уже отменены. Также есть пострадавшие из-за обстрела - в Киевской и в Одесской областях.

Детальнее о последствиях массированной атаки по Украине 28 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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