Масований обстріл Києва: частина столиці лишилась без тепла та гарячої води

Після масованої атаки РФ на столицю вночі 9 січня, а саме через пошкодження критичної інфраструктури, у деяких районах виникли перебої з постачанням тепла та гарячої води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА,
"Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою", - повідомили в адміністрації.
В КМДА зазначили, що наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах: у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.
"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", - додали в міській адміністрації.
Ворог здійснив масовану атаку на столицю вночі 9 січня. окрім ударних дронів, які майже щодня тероризують Київ, Росія запустила балістику та крилаті ракети.
Також було сповіщення, що ворог підняв у небо МіГ-31К - носій "Кинжалів".
Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про значні руйнування у місті: пошкоджено багато житлових будинків - виникли численні пожежі, людей евакуювали.
В результаті обстрілу ворога вночі 9 січня у Києві - четверо загиблих, 10 осіб постраждали. Половину поранених госпіталізували.
Такоє є жертва серед медиків, які приїхали на виклик допомагати постраждалим.
Щодо комунікацій, повідомлялось про перебої у Києві зі світлом та гарячою водою.