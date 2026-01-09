UA

Масований обстріл Києва: частина столиці лишилась без тепла та гарячої води

Фото: ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Після масованої атаки РФ на столицю вночі 9 січня, а саме через пошкодження критичної інфраструктури, у деяких районах виникли перебої з постачанням тепла та гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА,

"Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою", - повідомили в адміністрації.

В КМДА зазначили, що наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах: у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", - додали в міській адміністрації.

Обстріл Києва 9 січня

Ворог здійснив масовану атаку на столицю вночі 9 січня. окрім ударних дронів, які майже щодня тероризують Київ, Росія запустила балістику та крилаті ракети.

Також було сповіщення, що ворог підняв у небо МіГ-31К - носій "Кинжалів".

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про значні руйнування у місті: пошкоджено багато житлових будинків - виникли численні пожежі, людей евакуювали.

В результаті обстрілу ворога вночі 9 січня у Києві - четверо загиблих, 10 осіб постраждали. Половину поранених госпіталізували.

Такоє є жертва серед медиків, які приїхали на виклик допомагати постраждалим.

Щодо комунікацій, повідомлялось про перебої у Києві зі світлом та гарячою водою.

