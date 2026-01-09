Масований обстріл Києва: частина столиці лишилась без тепла та гарячої води

Обстріл Києва 9 січня

Ворог здійснив масовану атаку на столицю вночі 9 січня. окрім ударних дронів, які майже щодня тероризують Київ, Росія запустила балістику та крилаті ракети.

Також було сповіщення, що ворог підняв у небо МіГ-31К - носій "Кинжалів".

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про значні руйнування у місті: пошкоджено багато житлових будинків - виникли численні пожежі, людей евакуювали.

В результаті обстрілу ворога вночі 9 січня у Києві - четверо загиблих, 10 осіб постраждали. Половину поранених госпіталізували.

Такоє є жертва серед медиків, які приїхали на виклик допомагати постраждалим.

Щодо комунікацій, повідомлялось про перебої у Києві зі світлом та гарячою водою.