У Києві вчергове лунають вибухи: столиця під ударом крилатих ракет і балістики

У Києві вночі 9 січня повторно пролунала серія гучних вибухів - столицю одночасно атакують дрони, крилаті ракети та балістика.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Вибухи в Києві пролунали о третій годині ночі. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку столиці та групи крилатих ракет у цей час.

Через декілька хвилин у столиці знову стало дуже гучно - ПС написали про повторні пуски "Калібрів" на столицю. Також з'явилась загроза балістичних ударів.

Про балістику попереджала і Київська МВА - людей закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Окрім цього, військові зафіксували ще групи дронів, які прямували теж в напрямку Києва.

Місцеві ЗМІ та пабліки сповістили, що у столиці зникає світло після вибухів. Згодом про зникнення електропостачання повідомив і сам мер Віталій Кличко.

Оновлено о 3:59

Повітряні Сили повідомили про швидкісну ціль на столицю. Через дві хвилини з'явилось повідомлення, що в напрямку Києва знову рухається балістика.