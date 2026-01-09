Массированный обстрел Киева: часть столицы осталась без тепла и горячей воды

"Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой", - сообщили в администрации.

В КГГА отметили, что сейчас отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах: в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", - добавили в городской администрации.