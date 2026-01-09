RU

Массированный обстрел Киева: часть столицы осталась без тепла и горячей воды

Фото: враг нанес удары по критической инфраструктуре (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

После массированной атаки РФ на столицу ночью 9 января, а именно из-за повреждения критической инфраструктуры, в некоторых районах возникли перебои с поставками тепла и горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА,

"Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой", - сообщили в администрации.

В КГГА отметили, что сейчас отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах: в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", - добавили в городской администрации.

Обстрел Киева 9 января

Враг совершил массированную атаку на столицу ночью 9 января. кроме ударных дронов, которые почти ежедневно терроризируют Киев, Россия запустила баллистику и крылатые ракеты.

Также было сообщение, что враг поднял в небо МиГ-31К - носитель "Кинжалов".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о значительных разрушениях в городе: повреждено много жилых домов - возникли многочисленные пожары, людей эвакуировали.

В результате обстрела врага ночью 9 января в Киеве - четверо погибших, 10 человек пострадали. Половину раненых госпитализировали.

Также есть жертва среди медиков, которые приехали на вызов помогать пострадавшим.

Относительно коммуникаций, сообщалось о перебоях в Киеве со светом и горячей водой.

